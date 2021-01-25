Чита, 25 января, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Забайкальском крае дан старт федеральной программе «Земский учитель». Её цель — предоставление единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему на работу в сельскую местность или город с населением до 50 тысяч человек.

Анри Жюль Жан Жоффруа. В классе. 1889

Как пояснила зампред правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова, в планах — привлечь 20 учителей, размер единовременной выплаты составит два миллиона рублей.

«Среди условий предоставления мер поддержки — обязанность специалиста отработать на месте не менее пяти лет. Прием заявлений и документов осуществляется до 26 февраля», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее власти Забайкалья отчитались о 100%-ной реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Забайкалье за 2020 год: их участниками стали 66 врачей и 20 фельдшеров.

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