Москва, 25 января, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Глобальная дедолларизация может привести к тому, что стоимость американских ценных бумаг упадет, а от этого, в свою очередь, пострадают те страны, которые разместили в ценных бумагах США свои резервы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал точку зрения китайских финансовых экспертов, которые сочли дедолларизацию одним из важных условий создания многополярного мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар, Юань

«По сути, резервные валюты — это, как правило, валюты тех стран, экономика которых достаточно большая с точки зрения потребительского спроса и достаточно стабильная, — сказал Сафонов. — И поэтому с точки зрения торговых обменов она представляет интерес как платежное средство, с одной стороны, а с другой стороны, как средство сбережения. На сегодняшний день есть несколько крупных стран (Китай, США, ЕС), валюты которых могут претендовать на роль резервных. Это юань, доллар и евро. Безусловно, глобальная дедолларизация стабилизировала бы экономическую ситуацию с точки зрения ее прогнозирования. Потому что долларизация означает возможность оказывать неконкурентные методы борьбы за глобальное превосходство при помощи давления на страны-партнеры, использующие в своем обороте доллары».

Но, как подчеркнул Сафонов, надо понимать и риски, которые возникают при дедолларизации.

«Сразу возникает проблема ценных бумаг, которые номинированы в долларах. В условиях, когда доллар перестает быть монопольной резервной валютой и эмиссионная роль США резко снижается, это может привести к тому, что стоимость ценных бумаг американского казначейства снизится, и от этого пострадают те страны, которые разместили в них свои резервы», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, даже если доллар перестанет быть основной резервной валютой, это еще не значит, что экономика США утратит свой глобальный статус.