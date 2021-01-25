Вашингтон, 25 января, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Сборник комиксов по игре Dota 2 впервые выпустят в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января сообщают в пресс-службе издательства Hobby World.

Hobby World Dota 2: The Comic Collection

Издательство Hobby World обещает выпустить сборник под названием Dota 2: The Comic Collection в апреле 2021 года. Предварительный заказ можно оформить на сайте сервиса CrowdRepublic.

Сообщается, что в сборник войдут восемь историй о наиболее популярных героях Dota 2. События каждого комикса будут разворачиваться до начала сюжетной линии игры.