Ижевск, 25 января, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 25 января выявили 182 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 184 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 24 763 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В числе новых носителей коронавируса — семеро детей в возрасте до 14 лет и 78 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 186 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 20 913 человек. 328 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались четыре человека, днем ранее летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3522 человека. Из их числа 2817 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 572 — в состоянии средней степени тяжести, 133 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента 4495 жителей республики получили первый компонент вакцины от коронавируса. Полностью завершили иммунизацию 750 человек.