Кострома, 25 января, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудил заболеваемость селян и вакцинацию от COVID-19 с Владимиром Путиным по телефону. Об этом сообщает Telegram-канал департамента информационной политики региона «Кабинет №24».

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«Во время телефонного разговора с Владимиром Владимировичем Путиным обсуждали в том числе заболеваемость в сельской местности. В деревнях и селах ковид-инфицированных меньше. Но это таит опасность — у населения не формируется так называемая «иммунная прослойка». А летом в муниципалитеты активно поедут на отдых гости из других регионов, к бабушкам и дедушкам повезут внуков. Уже сейчас надо активизировать вакцинацию сельских жителей», — сказал губернатор на еженедельном совещании в администрации региона.

По данным оперативного штаба на 25 января, прививки вакциной «Спутник V» сделали 2790 жителей региона. При этом, какое количество из них — обычные граждане, не занятые врачебной или социальной работой, не уточняется. По итогам совещания руководителю регионального департамента здравоохранения Николаю Гирину поручили «развернуть активную работу по вакцинации в районах», заняться формированием выездных бригад вакцинации, а также привить всех добровольцев, оставивших заявки по номеру 8−800−450−03−03, до конца января. На сегодняшний день сделать прививки российской вакциной захотели 3,8 тысячи костромичей.