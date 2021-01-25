Сеул, 25 января, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Цены на бензин в Южной Корее продолжают расти на протяжении девяти недель подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране выросла на 7,9 вон (~$0,0072), до 1447,2 вон (~$1,31) за литр.

Известно, что цены на бензин продолжают расти с конца ноября 2020 года из-за роста мировых цен на нефть.

Самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1430,3 вон (~$1,3), а самые высокие — в Сеуле (1525,4 вон, ~$1,38).

Между тем дизельное топливо в стране подорожало на 7,8 вон (~$0,0071), до 1247,6 вон (~$1,13) за литр.