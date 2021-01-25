Красногорск, 25 января, 2021, 12:44 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Московской области вакцинацию от COVID-19 прошли уже почти 50 тыс. человек. Об этом 25 января сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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«Суммарно Московская область получила 133 725 (доз) вакцины от коронавируса. Привито 49 405 человек», — заявила она на совещании с зампредами регионального правительства и главами городских округов, которое транслировал телеканал «360».

Кроме того, уточняется, что в регионе собираются еженедельно вакцинировать как минимум 45 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Республике Карелия первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 3215 человек, а полностью — 448 жителей республики.