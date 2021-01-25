Москва, 25 января, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Тема с запретом вывода денег за рубеж по исполнительным листам обсуждается уже давно. Как правило, законодатель пытается это представить как противодействие незаконному выводу капитала. Однако все далеко не так просто, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер коллегии адвокатов «АКП Бэст Адвайс», адвокат Максим Первунин.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Чаще всего ситуация такая: иностранный инвестор инвестировал средства в проект в России. Проект не выполнил свои обязательства. Иностранный инвестор обращается в суд, чтобы получить судебный приказ, исполнительный лист.

Суд анализирует материалы дела и принимает решение. Процедура относительно простая, вариантов для отказа у суда немного, но они есть.

Далее должник обязан исполнить платеж по долгу. И теперь вопрос: Какой смысл ставить дополнительный заградительный барьер, если суд рассматривает дело и способен притормозить сомнительный иск?

В случаях, когда должник — предприниматель или юридическое лицо, все понятно. Однако, когда должник само государство и суммы очень большие, как в случае с делом Юкоса, то тема сразу приобретает политическую окраску.

Это является чуть ли не основной причиной для чиновников. По понятным причинам представители Юкоса и иностранных инвесторов по подобным судебным делам не смогут открыть счет в российском банке. Вряд ли найдется такой российский банк, который готов «выстрелить себе в ногу».

Приходилось по делам сталкиваться с ситуацией, когда казначейство отказывалось исполнять судебные решения по перечислению задолженности на зарубежные счета. Это объяснялось тем, что казначейство не имеет такого права.

Такое право может быть предоставлено в законодательном порядке без необходимости дальнейших ужесточений. Вообще, любые ограничения для возврата средств иностранным инвесторам очень тонкая тема.

Подобные инициативы законодателей ухудшают и без того невысокий инвестиционный климат в России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти России намерены перекрыть один из крупнейших каналов вывода денежных средств за рубеж.

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