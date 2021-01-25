Чита, 25 января, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Правительство Забайкальского края в целях преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ведёт работу собственниками продовольственных торговых сетей с тем, чтобы не допустить существенного роста цен на продовольствие. Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, подготовить меры сдерживания цен на муку и хлеб и организовать всю необходимую работу первый вице-премьер Андрей Кефер поручил вице-премьеру Александру Бардалееву.

Дарья Антонова ИА REGNUM Прилавок с хлебом

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Он также напомнил, что правительство России выделило дополнительные средства на компенсацию части затрат предпринимателям, которые реализуют товары первой необходимости.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Забайкалья подписало соглашения о стабилизации цен на два вида базовых продуктов — сахар-песок белый и масло подсолнечное. Цена для Забайкальских торговых сетей на сахар-песок должна быть не выше 55,2 рубля за один килограмм, что ниже на 10% по отношению к средней цене по данным на 14 декабря 2020 года. Цена масла подсолнечного — не выше 121 рубля за литр (с НДС).

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