Москва, 25 января, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Если абстрагироваться от геополитики, протестов и санкционной риторики, курс рубля скорее должен быть сегодня 69−71, чем 75−76, считает сопредседатель «Партии Роста», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Об этом он заявил сегодня, 25 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Если же учитывать эти факторы, то многое зависит от того, какие санкции нас ждут и насколько силен будет накал протестной активности, — отметил эксперт. — Санкции бывают секторальные и точечные, адресные. Точечные, как выяснилось, особо ни на что не влияют. Санкции против российских олигархов и их кошельков. Тут, как говорится, многое зависит от нюансов. Но опять же. Даже это не будет сильно влиять на курс рубля».

Остаются санкции секторальные. С одной стороны, полагает Коган, достаточно тяжелый для РФ пакет таких санкций уже лежит на столе президента США. «Трамп наотрез отказался его подписывать. Почему? Да потому, что многие из них в итоге били по иностранным и, прежде всего, американским инвесторам и способствовали дестабилизации мировой финансовой системы. Да и понятно, что эти санкции легко поддерживать, когда ты в оппозиции и за все отвечает другой. Как только Байден (то есть демократы) пришел к власти. Тут картинка изменилась практически на противоположную. Однако помним, что сам по себе Байден — человек невероятно осторожный. Махать шашками — не его стиль. Значит, многое будет зависеть от раскладов и активности той команды, что вокруг него», — пояснил экономист.

По его мнению, бюрократия будет, по всей видимости, работать очень аккуратно.

«Дестабилизировать мир просто (а введение в размере 100% всего этого пакета санкций приведет к очень серьезным изменениям). Последствия же придется разгребать очень и очень долго. Полагаю, что, несмотря ни на что, пока до этого далеко. Но дамоклов меч продолжает висеть», — уточнил эксперт.

Что касается протестной активности, то накал страстей, по словам Когана, будет, похоже, возрастать. «Впереди следующая суббота. Впереди суд. Впереди, не дай Бог, возможные действия провокаторов, а они иногда возникают, как черт из табакерки. Тут невозможно загадывать — многое зависит от действий властей. Одно могу сказать уверенно. Протестная активность именно регионов — это в том числе и прямой результат скупости государства во время пандемии. Десятки миллионов человек оказались в ситуации тотальной нищеты и невозможности заработать себе и своим детям на еду. Много раз экономисты кричали — увеличивайте размеры помощи. Посмотрите, что делают другие страны. Поэтому не исключу в самое ближайшее время огромных пакетов помощи регионам и раздачи денег», — добавил он.