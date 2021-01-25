Кострома, 25 января, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Костроме на улице 8-й Окружной проезд местные жители слепили устрашающих снеговиков, чтобы привлечь внимание властей к протесту против строительства домов на месте парковки, горки и детской площадки. Об этом со ссылкой на публикации в Facebook сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Назарова «Пикет снеговиков» в Костроме

Дети и взрослые раскрасили фигуры красками и повесили на снеговиков плакаты с надписями:

«Хватит застраивать! Пора благоустраивать!» «Точечная застройка — тифозная сыпь Костромы» «Не забудем! Не простим! На выборах отомстим!»

Ирина Назарова «Пикет снеговиков» в Костроме

Конфликт городской администрации и местных жителей начался в мае 2020 года, когда люди узнали, что во дворе их домов, где располагается роща, поставят два 9-этажных дома.

Юридически половина земли во дворе принадлежит городу. Тем не менее костромичи недовольны тем, что в ходе возведения домов придётся вырубить около 200 деревьев. Как считают люди, от детской площадки рядом с жилищами останется только «тоненькая полоска» земли, а детям из близлежащего детского сада придётся дышать «стройкой, а не лесным воздухом». Переговоры с администрацией не привели к желаемому результату. По словам чиновников, люди не предоставили убедительных аргументов в пользу остановки строительства.

Ирина Назарова «Пикет снеговиков» в Костроме

В декабре 2020 года застройщик — компания «КостромаБизнесСтрой» — огородил место строительства забором, начался снос деревьев. Жители окрестных домов вышли на улицу и попытались помешать рабочим, после чего представители строительной компании вызвали на место сотрудников частного охранного предприятия. После того как конфликт получил широкую огласку в СМИ, место застройки посетил глава костромской администрации Алексей Смирнов. Он пообещал, что прокуратура проверит проектную документацию, выданную на строительство домов. Нарушений сотрудники прокуратуры не нашли. На сегодняшний день строительные работы на объекте продолжаются. Возвести первый 9-этажный дом компания планирует к апрелю 2022 года.