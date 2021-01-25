Нижний Тагил, Свердловская область, 25 января, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Работники Уральского реабилитационного центра имени Тетюхина (УКЛРЦ, Нижний Тагил, Свердловская область) заявили об отсутствии коронавирусных выплат. Об этом написал депутат Госдумы Алексей Балыбердин («Единая Россия») в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам парламентария, ранее медики УКЛРЦ написали открытое письмо, где пожаловались на невыплату положенных средств за работу с больными COVID-19.

«Суть проблемы в том, что персонал центра, работающий с пациентами в «красной зоне», не получает положенные региональные надбавки», — написал Балыбердин.

Депутат обсудил проблему с главой центра Алексеем Щелкуновым и намерен обратиться к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой «восстановить справедливость».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на проблему с выплатами жаловались медики Качканарской городской больницы (Свердловская область). Они обратились к президенту России Владимиру Путину. После этого медработники оперативно получили все положенные деньги.