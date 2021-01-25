Ярославль, 25 января, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Ярославле в 2020 году органы ЗАГС выдали 9716 свидетельств о смерти, что на 1147 или 13,39% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию о деятельности ЗАГСов, размещённую на сайте мэрии города.

Кладбище

Свидетельств о рождении было выдано 6044, что на 286 (4,5%) меньше, чем годом ранее.

«Основной тенденцией 2020 года стало снижение общего количества зарегистрированных актов гражданского состояния, основная причина явления — сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции Covid 19, необходимостью соблюдения ограничительных мер при оказании государственных услуг и, как следствие, рост показателя смертности», — говорится в документе.

Причины смертности в документе не указываются. Аналогичные данные по региону пока не опубликованы. По официальным данным на 25 января в Ярославской области от COVID-19 умерли 292 человека.