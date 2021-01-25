Барнаул, 25 января, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Обнародование Кремлём имён губернаторов — лидеров и аутсайдеров по уровню доверия — никак не повиляет на «живучесть» тех или иных глав регионов. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Рейтинг

Комментируя итоги выполнения KPI для регионов, он пояснил:

«Нет, этот рейтинг, конечно же, не будет влиять на живучесть губернаторов. У Кремля около десятка разных рейтингов, по которым там оценивают губернаторов. Рейтинги нужны не для того, чтобы кого-то публично наказать, а указать на проблемные точки.

Таким образом, Кремль позволяет губернаторам самостоятельно сделать выводы о своей работе и внести в нее коррективы, без прямого вмешательства из Москвы. Поэтому на рейтинги, конечно же, обращают внимание, но они не являются принципиальным фактором, влияющим на принятие решения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, при подведении в Кремле, на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, итогов выполнения KPI для регионов, выяснилось, что наибольшее доверие вызывают главы Чечни, Адыгеи, Курганской, Курской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В списке аутсайдеров оказались Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.