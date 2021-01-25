Москва, 25 января, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение проверить российские школы и детские сады на организацию качественного питания. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Educaltai.ru⠀ Школьное питание

«В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе инспекции специалисты оценят исполнение закона о контрактной системе при организации питания детей, качество оказываемых услуг коммерческими организациями, обеспечение условий доставки и хранения продуктов питания, наличие документации по их качеству и безопасности, обеспечение контроля за продукцией, реализацию требований к ее хранению, а также соблюдение санитарных норм работниками.