Чебоксары, 25 января, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Чувашии в 2020 году в условиях пандемии коронавируса в 2,7 раза снизилось число зрителей республиканских учреждений культуры и составило 233,5 тыс. человек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 25 января, заявила на планёрке в правительстве республики глава минкультуры Чувашии Светлана Каликова.

Cap.ru Данные минкультуры Чувашии

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По данным ведомства, в 2020 году в мероприятиях и показах, организованных государственными учреждениями культуры, приняли участие 233,5 тыс. человек. Это на 389,5 тыс. меньше, чем было в 2019 году — спад за год составил 2,67 раза.

«В 2020 году ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции повлияла на посещаемость учреждений культуры… План на 2021 год — 565 тыс. зрителей. Это с учётом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по загрузке залов на 50%», — заявила Каликова.

При этом она сослалась на то, что в дистанционном формате проведено за год учреждениями культуры 115 мероприятий, «число просмотров» составило 592 тысячи.