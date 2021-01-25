Москва, 25 января, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Школьники Москвы вернулись к очному обучению после долгих каникул и трехмесячного «дистанта» только 18 января. Однако уже в первые учебные дни в столичных школах были выявлены учащиеся, заразившееся коронавирусом. Как и положено, в этом случае класс, в котором обучается заболевший, отправляют на карантин. В реальности это означает, что школьники всё время карантина, а это 14 дней, учатся дистанционно.

Mos.ru Удаленное образование

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, один из таких случаев перевода на «дистант» уже произошёл на севере Москвы. С запросом о точном количестве находящихся на ковид-карантине классов в столице редакция ИА REGNUM обратилась в департамент образования Москвы.

Напомним, с 18 января учебные заведения столицы вновь открыли свои двери для учеников всех классов. Однако в школах должны соблюдать правила, установленные Роспотребнадзором. В их числе: утренняя термометрия, один класс — один кабинет, разведение потоков по времени, проветривание и другие.