Калуга, 25 января, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Калужской области численность граждан, признанных безработными в 2020 году, составила 22 тыс. 808 человек (350% от уровня 2019 года), сообщили 25 января корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках работы

По данным ведомства, в 2020 году уровень экономической активности составил 64,4%, уровень занятости населения — 61,1%, уровень общей безработицы, исчисляемой по методологии МОТ — 5,1%. Количество обращений за государственными услугами от граждан, обратившихся в центры занятости населения за услугами, в январе-декабре 2020 года составило 67 118 единиц (98,7% от уровня 2019 года), в т.ч. о содействии в поиске подходящей работы — 31 534 (135,9% от уровня 2019 года). Коэффициент напряженности на рынке труда области составил 0,8 ед. В общей потребности в кадрах доля вакансий для рабочих составила 62,4%. Наибольшую потребность работодатели испытывают в швеях, водителях автомобиля, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах, электромонтерах. Из числа граждан, имеющих высшее профессиональное образование, наиболее востребованы врачи, инженеры, учителя, медицинские сестры, полицейские. В среднем уровень заработной платы у рабочих составляет 23 тыс.344 рублей, а у служащих — 26 тыс. 274 рубля.

По данным мониторинга на 12 января 2021 года, в области планировалось высвобождение 265 работников 64 организаций.