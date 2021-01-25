Барнаул, 25 января, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Люди с тяжелыми нарушениями иммунитета вообще не должны вакцинироваться. Таково мнение кандидата медицинских наук, врача высшей категории и депутата Алтайского краевого законодательного собрания Павла Шумихина («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM внесение в инструкцию к вакцине «Спутник V» нового предупреждения, где уточняется, что вакцинация для некоторых групп людей может оказаться менее эффективной, он пояснил:

Министерство здравоохранения России Российская вакцина от коронавируса

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"На что здесь можно рассчитывать при стимулировании вакциной, если организм утратил способность вырабатывать защитные клетки? Конечно, иммунитет устроен сложно и включает различные звенья, но в тяжелых случаях подавлены все звенья, поэтому достаточного иммунного ответа на вакцинацию в таких случаях ждать не стоит.

Напротив, риск нежелательных поствакцинальных реакций и осложнений у этих людей будет выше. Лучшим вариантом у такого контингента пациентов является ответственное соблюдение всем нам известных профилактических мероприятий — ношение масок, соблюдение дистанции и т.д.».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в новую инструкцию по применению вакцины «Спутник V» внесли изменения. В частности, сказано, что людям со злокачественными новообразованиями её следует применять после консультации с лечащим врачом.

В то же время главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале заявил, что не располагает данными о том, что для данной категории пациентов вакцина может быть опасной.

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