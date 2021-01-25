Санкт-Петербург, 25 января, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Петербург оказался на втором месте в РФ по числу новых случаев заражения коронавирусом, обнаруженных за истекшие сутки. При этом в городе произошло резкое снижение этого числа. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

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За последние сутки в Северной столице нашли 2116 новых носителей. Это на 800 случаев — или почти на 28% — меньше, чем днем ранее. Такого масштабного снижения темпов эпидемии не было со времён «первой волны».

Всего за время пандемии в Петербурге таким образом выявили 321 709 случаев заражения. Выздоровел от COVID-19 за это время 209 671 человек, включая 899 за последние сутки.

Добавим, в России за время пандемии нашли 3 738 690 зараженных коронавирусом в 85 регионах.