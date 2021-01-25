Москва, 25 января, 2021, 10:39 — ИА Регнум. За сутки в России выявили 19 290 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на 1837 случаев меньше, чем накануне, когда выявили 21 127 носителей коронавируса. Среди регионов лидирует Москва, однако количество подтверждённых заражений меньше, чем в предыдущие дни, — 2382 случая. Далее следуют Санкт-Петербург (2116) и Подмосковье (1163).

Примерно в 10% случаев у новых пациентов отсутствуют клинические проявления болезни. За сутки выздоровели более 19 тыс. человек.

Всего в России за время пандемии выявили 3 738 690 случаев заражения коронавирусом.