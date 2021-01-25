В Ярославской области Совет отцов купил квартиру военному с четырьмя детьми
Ростов, Ярославская область, 25 января, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Одинокий многодетный отец из Ярославской области Антон Третьяков получил новую четырёхкомнатную квартиру благодаря помощи Совета отцов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель регионального Совета отцов Антон Капралов.
Семья Третьяковых с тремя детьми приехала в Ярославскую область из Хабаровского края, где потеряла квартиру в результате наводнения. В Ростове Великом семья жила в однокомнатной квартире. Здесь на свет появился четвертый ребенок. Но через десять месяцев после рождения ребёнка Мария Третьякова умерла от тяжёлой болезни, отец остался на руках с младенцем и тремя старшими детьми. Отец семьи — военный — вынужден был ходить на службу с грудным ребёнком. О его проблемах рассказали средства массовой информации. Помочь ему решил Совет отцов Ярославской области.
Фонд «Истоки» создан федеральным Советом отцов и направлен на поддержку ответственного отцовства. Фонд выделил миллион рублей, благодаря этой помощи была приобретена четырёхкомнатная квартира в Ростове. На прошлой неделе семья Третьяковых въехала в новую квартиру. С переездом также помог Совет отцов.
21 января семья отпраздновала новоселье, на которое пришли члены Совета отцов Ярославской области.