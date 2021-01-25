Ростов, Ярославская область, 25 января, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Одинокий многодетный отец из Ярославской области Антон Третьяков получил новую четырёхкомнатную квартиру благодаря помощи Совета отцов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель регионального Совета отцов Антон Капралов.

Страница Антона Капралова в Facebook Новоселье в семье Третьяковых

Семья Третьяковых с тремя детьми приехала в Ярославскую область из Хабаровского края, где потеряла квартиру в результате наводнения. В Ростове Великом семья жила в однокомнатной квартире. Здесь на свет появился четвертый ребенок. Но через десять месяцев после рождения ребёнка Мария Третьякова умерла от тяжёлой болезни, отец остался на руках с младенцем и тремя старшими детьми. Отец семьи — военный — вынужден был ходить на службу с грудным ребёнком. О его проблемах рассказали средства массовой информации. Помочь ему решил Совет отцов Ярославской области.

«Фонд «Истоки» совместно с Советом отцов в ноябре оказал помощь в приобретении холодильника и отпаривателя. Помню, что, доставив холодильник в квартиру, мы долго искали, куда его установить, в однокомнатной квартире просто не было места для него. Так пришла идея помочь семье в решении квартирного вопроса. Поставили такую амбициозную цель и добились ее достижения», — рассказал Антон Капралов.

Фонд «Истоки» создан федеральным Советом отцов и направлен на поддержку ответственного отцовства. Фонд выделил миллион рублей, благодаря этой помощи была приобретена четырёхкомнатная квартира в Ростове. На прошлой неделе семья Третьяковых въехала в новую квартиру. С переездом также помог Совет отцов.

«Уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова также из СМИ узнала об этой ситуации, подключился федеральный Совет отцов и его председатель Андрей Коченов. Все вместе помогли приобрести новую квартиру. Отец продолжает проходить военную службу, дети устроены в садики и ясли, с маленьким помогает заниматься старшая дочь», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

21 января семья отпраздновала новоселье, на которое пришли члены Совета отцов Ярославской области.