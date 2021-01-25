Барнаул, 25 января, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин не понимает, как «умных» счётчики могут быть связаны с повышением цен на электричество. Комментируя данные о том, что около миллиона «умных» счетчиков в России могут оказаться вне закона, а их замена может повысить цены на электроэнергию, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

«У нас в ТСЖ установлены «умные» общедомовые счетчики для учета отопления и горячей воды. Устанавливали мы их за счет «текущего содержания жилья». Обслуживание этих счетчиков специализированной организацией, которая сдает эти данные ресурсоснабжающей, тоже платим из платежей по «текущему содержанию жилья».

Обслуживание таких счетчиков обходится по 31 копейке с квадратного метра в месяц. Насколько я знаю, согласно требований расчета тарифов эти затраты не закладываются в тариф. Поэтому «умные» счетчики реально приходится ставить и содержать за счет жилищных услуг по строке «текущее содержание жилья», а не за счет коммунальных платежей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, так называемые «умные» счётчики могут оказаться вне закона по причине того, что в конце декабря 2020 года стандарт зарубежный передачи данных в приборах учета NB-IoT не вошёл в перечень допустимых.