Москва, 25 января, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В ночь на 25 января в столице России была зафиксирована наиболее высокая температура воздуха для этой даты за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений. Об этом 25 января сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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«Это действительно будет самая высокая температура для этого дня за весь срок наблюдений. Можно сказать, что за 140 лет наблюдений. В 4 утра было плюс 3,8 градуса, потом температура стала немного понижаться. Но то, что сегодня установлен новый рекорд, — это факт», — приводит ее слова РИА Новости.

Также Позднякова отметила, что предыдущее рекордно высокое значение температуры воздуха в этот день было установлено в 2002 году (+3,6 °C).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в течение последней январской недели в центре Европейской России ожидается температура воздуха с рекордно теплыми значениями для данного периода.