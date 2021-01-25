Новосибирск, 25 января, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Новосибирский аквапарк «Аквамир» сегодня утром, 25 января, заявил о том, что здание заблокировали неизвестные. Об этом сообщается в группе аквапарка в социальной сети «ВКонтакте», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аквамирнск.рф Новосибирский аквапарк «Аквамир»

«Сегодня утром комплекс «Аквамир» был заблокирован неизвестными. На данный момент деятельность аквапарка приостановлена, следите за новостями, мы будем держать вас в курсе событий», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее процедурой банкротства здание было передано в аренду компании ООО «Глобал». 14 января стало известно, что новосибирский аквапарк выставлен на продажу из-за долгов застройщика.

Директор компании «Глобал» Илья Ходосрассказал редакции «Сиб.фм», что в аквапарке находятся представители конкурсного управляющего ООО «ВДТ Строй», сотрудники ЧОПов

«Которые фактически заблокировали доступ в аквапарк и его работу. Мы лишены доступа к материальным ценностям. Мы сейчас готовим обращение в правоохранительные органы за взысканием нам убытков и будем добиваться справедливости. Мы считаем, что наш договор аренды является действующим. У нас есть документы судебного разбирательства. Арбитражный суд ещё не высказался, действует договор или нет. Я считаю, что сейчас ещё нет оснований ограничивать доступ нашей компании. Не дождавшись решения суда, предприняты действия по силовому недопуску меня и моих сотрудников на территорию объекта», — отметил Ходос.

По данным ТАСС, крупнейший в Сибири новосибирский аквапарк «Аквамир» приостановил работу из-за смены арендатора. Об этом СМИ сообщил заместитель директора компании «ВДТ Строй», управляющей аквапарком, Сергей Репников.

«Для того, чтобы провести инвентаризацию, передать все помещения и оборудование (новому арендатору) «Белой сфере», принято решение, что с сегодняшнего дня аквапарк временно приостанавливает работу. Точно не могу сказать, (в течение какого времени будет закрыт аквапарк), несколько дней. Завтра будет понятно», — уточнил Репников.