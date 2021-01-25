Москва, 25 января, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В России около 1 миллиона «умных» счетчиков, которые используются в жилищно-коммунальном хозяйстве, могут оказаться вне закона, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на операторов сотовой связи МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 и замглавы Минцифры РФ Олега Иванова.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

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Это может произойти потому, что стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT ((Narrowband Internet of Things) по приказу Минцифры РФ не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии.

При этом большинство крупных операторов связи оказывают свои услуги на базе стандарта NB-IoT, считая стандарт NB-Fi менее безопасным. Они предупредили, что из-за действий Минцифры потребуется замена оказавшихся вне закона счетчиков, что приведет к росту цен на электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, российским поставщикам электричества следует отказаться от идеи установки «умных» счетчиков для отдельных квартир.

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