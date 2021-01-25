Абакан, 25 января, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Абаканской поликлинике 25 января не смогли принять тех, кто записался на вакцинацию от COVID-19, — закончилась вакцина.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Между тем запись идёт на две недели вперед. По словам и. о. главврача Абаканской межрайонной больницы Ирины Ягодкиной, медики рассчитывали, что новая партия препарата поступит в выходные.

«Тех, кто не получил вакцинацию, но записывался на неё, примут в отдельном кабинете», — передаёт Сtv7.ru.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Хакасии, вакцинация от COVID-19 в регионе продолжится с приходом очередной партии вакцины. «В ближайшее время» в республике ожидается поступление 2 тысяч доз.

«В ожидании поступления вакцины сейчас находится не только Хакасия, но и другие регионы России. Завод-изготовитель сейчас в процессе наработки объёмов производства», — объяснили в минздраве.

Всего в начале февраля в Хакасию должно поступить 8800 доз вакцины.

Добавим, в конце минувшей недели в Хакасии первый компонент вакцины от коронавируса получили 3347 человек. Объёмов второго компонента вакцины в республике на сегодняшний день достаточно, заверили в профильном министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января в Хакасии выявлен 20 061 носитель коронавируса, выздоровел 18 341 человек.

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