Москва, 25 января, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Впервые в мире сделана фотография «британского» штамма коронавируса. Фото получено научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Роспотребнадзор Вирусная частица округлой плеоморфной формы типичными для коронавируса колбообразными пепломерами

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Снимок «британского» штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года, получен с помощью электронного микроскопа при увеличении 100 000х.

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Отмечается, что ПЦР-тесты и вакцины от COVID-19, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, обеспечивают надежное выявление случаев заражения «британским» вариантом коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, более заразный «британский» штамм коронавируса SARS-CoV-2 со временем может стать более распространённым в России.

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