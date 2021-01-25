Нефтеюганск, Югра, 25 января, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Нефтеюганске жители 12-го микрорайона, вынося мусор на контейнерную площадку, уходили оттуда с чувством лёгкого ужаса. Их ошеломили окровавленные и изуродованные манекены с пакетами на голове. Фотографии с жуткими находками были выложены в сообществе «Это Юганск, детка» в социальной сети «ВКонтакте».

Vk.com/eto_yugansk_detka «Трупы» из квеста

В ветке обсуждения «трупов на помойке» объявился владелец манекенов — организатор квест-комнаты, который пояснил, что отработанный и устаревший реквизит был сложен на контейнерной площадке за баками. Но кто-то решил навести жути и поставил манекены на виду.

«Пожилые люди могли до смерти напугаться! А маленькие дети стресс надолго заработать! Хорошо что морозы, и людей мало на улице», — упрекнула предпринимателя участница паблика.

А некоторые нефтеюганцы обрадовались обновлению квеста, успокаивая земляков тем, что «в наше время проще получить инфаркт от цен и тарифов ЖКХ».