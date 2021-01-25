Москва, 25 января, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Митинги блогера Алексея Навального, окормляемые частью российской элиты, это еще один шаг к новой внутренней перестройке на фоне внешней антироссийской игры, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Теперь вы мне опять поете ту же песню: «Мы сейчас все всё познаем, мы увидим, мы разберемся». Откройте глаза, есть люди, которые очень честно и качественно работают на своих участках фронта. Если эти участки не объединятся в единое целое, это будет второй распад и окончательная ликвидация России, и полное уничтожение русского народа, и все это понимают», — заявил Кургинян, обратившись к патриотическим экспертам.

Он отметил, что, когда Япония заявляет о возврате себе ядерного оружия — это не шутки, это начало объединенной операции по ликвидации России, где турецкая карта — лишь одно из звеньев цепи этой операции.

«Вы думаете, с Украины трудно тысяч десять перебросить? Да вот так! Дальше что? Вопрос заключается в одном — консолидировать все силы, убрать пятую колонну до конца, консолидировать структуры, задать единство целей и нанести один удар так, чтобы наши дети жили в процветающей демократической стране», — продолжил эксперт.