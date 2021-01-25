Ханты-Мансийск, 25 января, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Югре свыше 1,4 млрд рублей в 2021 году будет направлено на обеспечение школьников горячим питанием. Из них из федерального бюджета поступит 411 млн рублей, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Edu.gov.ru Школьная столовая

На эти деньги одноразовым бесплатным питанием будут обеспечены свыше 67 тысяч учеников начальных классов.

«Доля федеральных средств на обеспечение питанием школьников начальных классов составляет 29%, окружных — 67,5%, бюджета конкретного муниципального образования — 3,5%», — пояснила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Напомним, двухразовым бесплатным горячим питанием в Югре обеспечиваются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных и малоимущих семей, а также дети-инвалиды.