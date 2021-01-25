Москва, 25 января, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Пока все обсуждают, что идеологические и политические корни блогера Алексея Навального находятся в ЦРУ, игнорируется факт, что его хозяева-кураторы находятся в высшей элите России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

«Кто этот человек, чьи портреты — в горах Шотландии? Это преступник, который сначала отмывал деньги на выборных кампаниях, потом сильно залетел на отмывках по лесу, а потом — на сканерах. Его хотели сажать, правда? А почему он не сел? Это всё происки ЦРУ? Когда Мария Гайдар говорила моему знакомому: «Ты еще сломаешь зубы на этом человеке», она имела в виду ЦРУ?» — заявил Кургинян.

Как отметил политолог, Навального нельзя даже назвать выкормышем Йельского университета, о чем все так активно говорят, потому что он на английском говорит с трудом. Стало быть, встает известный со времен шекспировского «Макбета» вопрос: «Кто это сделал, лорды?»

«Кто сделал этого мальчика? Я могу получить внятный ответ сегодня или нет? Мальчик уже раздухарился… Там, где он вертелся с этим [бывший губернатором Кировской области Никитой] Белыхом, он должен был мирно сесть по чисто уголовным делам. Кто его защитил? Почему дело оперативной разработки было обнаружено в сейфе одного уходившего министра внутренних дел? Что произошло вообще? Вот этот спецсюжет можно обсудить или нет? Или когда — никогда?» — продолжил политолог.

Таким образом, отмечает Кургинян, имеет место раскол элиты, при котором внутри элиты, Кремля и прочих групп имеется активная поддержка начинаний Навального, причем делается это не только с либеральной стороны, но с комплексной.

«А что это за поддержка? Что это такое? Вы, что, думаете, я не понимал, что на Болотной власти гораздо больше, чем на Поклонной? Это ребенку было ясно, насколько ее там много. Что на двери [основателя телеканала «Дождь» Натальи] Синдеевой было написано? «По иным делам, кроме сопротивления, не заходить!». Кто сумки с долларами привозил? Высшая элита Кремля! А теперь мы что имеем?» — продолжил Кургинян.

Он также добавил, что прежде, чем разбираться с Навальным на правоохранительном уровне, нужно выяснить все отношения на уровне спецэлитном, подрезав все его корни там, иначе все остальные действия бессмысленны, а ответа на вопрос, почему его сначала посадили, а потом выпустили, и прочие вопросы не будет.