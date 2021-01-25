Хозяина Навального нужно искать в элите Кремля, а не в ЦРУ! — Кургинян
Москва, 25 января, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Пока все обсуждают, что идеологические и политические корни блогера Алексея Навального находятся в ЦРУ, игнорируется факт, что его хозяева-кураторы находятся в высшей элите России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Как отметил политолог, Навального нельзя даже назвать выкормышем Йельского университета, о чем все так активно говорят, потому что он на английском говорит с трудом. Стало быть, встает известный со времен шекспировского «Макбета» вопрос: «Кто это сделал, лорды?»
Таким образом, отмечает Кургинян, имеет место раскол элиты, при котором внутри элиты, Кремля и прочих групп имеется активная поддержка начинаний Навального, причем делается это не только с либеральной стороны, но с комплексной.
Он также добавил, что прежде, чем разбираться с Навальным на правоохранительном уровне, нужно выяснить все отношения на уровне спецэлитном, подрезав все его корни там, иначе все остальные действия бессмысленны, а ответа на вопрос, почему его сначала посадили, а потом выпустили, и прочие вопросы не будет.