Москва, 25 января, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Две основные причины запрета на въезд для иностранных граждан на территорию РФ были названы 25 января пресс-службой МВД России.

Rakoon Паспортный контроль в аэропорту Шереметьево. Москва

Самыми распространёнными причинами для принятия решения о запрете на въезд иностранцу на территорию России стали нарушение сроков пребывания в РФ и незаконное осуществление трудовой деятельности в России. По данным МВД, всего за 2020 год въезд в Россию был запрещён для 189 тыс. иностранных граждан. В 2019 году эта цифра составила более 250 тыс. человек.

Уточняется, что иностранцы, в отношении которых было принято решение о запрете на въезд в Россию, в большинстве своём являются гражданами ближайшего зарубежья и въезжают в Россию в безвизовом порядке.

Ранее ИА REGNUM сообщало сумму выплат в бюджеты регионов иностранными гражданами, работающими в РФ по трудовым патентам.