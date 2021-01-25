Пермь, 25 января, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Пермском крае после утечки газолина из вагона грузового поезда проводят проверку соблюдения требований законодательства при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом и экологического законодательства, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Board.com.ua Вагон-цистерна

По данным ведомства, ночью 24 января на станцию Кунгур со станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги прибыл вагон-цистерна, перевозивший газолин. В цистерне обнаружена течь груза из нижнего сливного клапана.

Площадь разлива около 30 квадратных метров. Участок обработан противопожарной пеной. Течь оперативно устранили. ЧП не повлекло задержки поездов.

В прокуратуре отметили, что население было оповещено о происшествии, эвакуация не потребовалась.

Добавим, что за месяц это второй случай, когда происходит утечка газолина из — вагона-цистерны. На станции Пермь-Сортировочная 4 января часть груза вытекла из сливного клапана.