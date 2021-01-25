Бердск, Новосибирская область, 25 января, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В министерстве образования Новосибирской области прокомментировали информацию об избиении четвероклассника в Бердске. В минобре заявили, что им об этом случае стало известно поздно вечером 22 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Напомним, что СКР назначил доследственную проверку после избиения 10-летнего школьника одноклассниками.

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«Комиссия министерства образования Новосибирской области выехала в Бердск в связи с сообщениями об избиении в школе № 5 г. Бердска, — заявили в министерстве. — С управлением образования г. Бердска по ситуации в школе министерство начало работу в субботу, 23 января, сегодня для рассмотрения всех обстоятельств дела в школу выезжают специалисты министерства образования».

О результатах работы комиссии министерство обещает сообщить дополнительно.