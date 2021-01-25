Санкт-Петербург, 25 января, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Госкомитет Санкт-Петербурга через суд просит обязать православный приход одного из соборов «выполнить работы по реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Сад»», который входит в состав другого федерального объекта — «Церковь Возрождения Креста Господня». Иск комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области начнёт рассматривать 18 марта 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление от комитета в адрес православной местной религиозной организации «Приход крестовоздвиженского казачьего собора на Лиговском проспекте г. Санкт-Петербурга Санкт-Петербургской епархии русской православной церкви (Московский патриархат)» поступило в суд еще 18 января 2021 года, а 20 января его принял к производству судья Нетосов.

Истец требует обязать ответчика «в течение 36 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу» в определённом законом порядке провести реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Сад», который находится на проспекте Лиговский, 128.