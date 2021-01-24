Москва, 24 января, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Увольнение сотрудников патронажной службы в Германии за их отказ прививаться вакциной от COVID-19 стало поводом для возникновения множества комментариев в интернете. Пользователи высказали своё мнение 24 января в социальной сети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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»Диктатура по-немецки. Отказался от … — пошёл на улицу», — написал Алексей С.

Многие пользователи оказались возмущены данной новостью. Они уверены, что вакцинная обязана быть добровольной и за отказ от неё человек не должен притесняться ни в какой сфере своей жизни.

«Разве прививка не должна быть добровольной?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что о таком «принуждении» предупреждали сторонники отказа от вакцинации. Тем не менее, они выразили уверенность, что руководство России не последует примеру Германии.

«Что вы так боитесь, ой да кто вас принуждает? Не хотите, не прививайтесь!» — так писали сторонники вакцинации. И, по сути, да, силком в медкабинет тебя никто тащить не будет», — считает Стесси С.

Нашлись и те, кто указал на молчание со стороны «злопыхателей» России, которые высказывали мнение о вероятном «принуждении» к вакцинации в стране.

«Вот же кровавый режим! В Германии? Тогда всё нормально, демократично даже!», — шутит Юра Б.

Напомним, 24 января в Германии несколько работников патронажной службы были уволены за то, что не хотели привиться от COVID-19.