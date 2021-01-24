Москва, 24 января, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Заявление детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской о том, что все задержанные в ходе несогласованной акции 23 января в центре Москвы несовершеннолетние отпущены домой после приезда родителей, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 24 января в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади

«А может стоит осудить двоих — троих родителей за отсутствие контроля над своими детьми? Глядишь, у остальных, может быть, включаться мозги, что дети это наше будущее», — считает Oleg L.

Многие комментаторы пришли к мнению, что родителям задержанных детей необходимо оформить повестку в суд. Они считают, что таким образом это сподвигнет ответственных за детей людей более внимательно относиться к тому, куда их дети ходят.

«Родителей под суд за такое. Не следят за своими отпрысками совсем», — пишет Владислав Т.

Некоторые пользователи отметили, что, если сравнивать со странами ЕС, российские силовики действовали аккуратно и миролюбиво. Они считают, что и возвращение детей их родителям является признаком гуманистического отношения полиции к гражданам.

«На фоне разгона демонстраций в той же Франции, Германии или США, наши в белых перчатках разгоняли. Никаких водомётов и применения оружия, молодцы. Теперь этим митингующие штрафы поболее, чтобы в следующий раз не вышли», — поделилась мнением Светлана С.

Ряд пользователей напомнили родителям детей, которые посещают нелегальные акции протеста о том, что нахождение там несовершеннолетних не освобождает их от ответственности.

«Поздравляю «родителей» и их «детей» с постановкой на учёт в отделе по делам несовершеннолетних, штрафами…», — обращается Трофим З.

Напомним, 24 января детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила о том, что все задержанные в ходе несогласованной акции 23 января в центре Москвы несовершеннолетние отпущены домой после приезда родителей.