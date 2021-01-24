Москва, 24 января, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Четыре уголовных дела о насилии против сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях возбудили в Москве. Об этом 24 января сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по столице.

ИА REGNUM Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади

«Следственными органами … возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.

Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что работающие в Москве дипломаты США фактически подстрекали радикальные элементы к беспорядкам.

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