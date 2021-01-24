Красновишерск, Пермский край, 24 января, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Красновишерске Пермского края 17 домов остались без отопления в 30-градусный мороз. Об этом пишут СМИ.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день. 1858

По данным Накануне.Ru, причиной стал пожар в котельной, произошедший ночью 23 января. Впрочем, все дома являются индивидуальными и имеют печное отопление.

В администрации Красновишерска журналистам пояснили, что на случай эвакуации населения для жильцов предусмотрен пункт временного размещения.

Отметим, в период с 11 по 14 января на территории города в работе двух котельных произошёл сбой. В результате было отмечено существенное снижение подачи тепла в 182 жилых многоквартирных дома, в которых живут более 4670 человек. СКР возбудил уголовные дела.