Москва, 24 января, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России ответит на комментарии дипломатов Соединенных Штатов по протестам в российских городах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Мы, безусловно, будем на это отвечать», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она подчеркнула, что дипломатам США «придётся объясняться в МИД РФ и за поведение посольства США в Москве, и за заявления, которые звучали по линии госдепартамента».

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон осудил применение силы российскими правоохранителями к участникам несогласованных акций протеста и представителям СМИ, которые произошли 23 января в российских городах.

Ранее Захарова заявила, что американских дипломатов в России вызовут в МИД РФ из-за публикаций «маршрутов протестов» в российских городах.

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