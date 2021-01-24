Село Износки, Калужская область, 24 января, 2021, 18:26 — ИА Регнум. В деревне Леоново Износковского района 24 января из-за несчастного случая при игре со снегом погибла девочка 2012 года рождения, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылку на соцсеть правительства Калужской области.

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По предварительным данным, вместе с другими детьми девочка в сугробах строила «снежную крепость». Ребенок залез в сугроб слишком глубоко, снег обрушился и засыпал девочку.

Взрослые откопали ребенка, самостоятельно отвезли его в Юхновскую больницу, где врачи констатировали смерть девочки.

Правоохранительными органами начата проверка по факту гибели ребёнка.