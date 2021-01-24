Москва, 24 января, 2021, 17:43 — ИА Регнум. То, как на Западе различаются оценки протестов в США и России, является глубочайшим кризисом идеологии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Это кризис, глубочайший кризис того самого западного образа мысли, западной псевдодемократии и псевдолиберализма», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она напомнила, то, что проходило в Вашингтоне 6 января называли нападением на демократию, в отношении же российских незаконных протестных митингов писали «воодушевительные призывы».

«Это не лицемерие, это кризис их идеологии. Но опасный кризис, потому что он угрожает суверенитету многих стран», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон осудил применение силы российскими правоохранителями к участникам несогласованных акций протеста и представителям СМИ, которые произошли 23 января в российских городах.

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