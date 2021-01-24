Лондон, 24 января, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В здании Вестминстерского дворца в центре Лондона сработали пожарные сигнализации, сообщает 24 января Daily Express.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец, Лондон

Отмечается, что над дворцом поднялся столб чёрного дыма. Более подробной информации не приводится.

Напомним, в здании Вестминстерского дворца располагается парламент Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года неизвестные подожгли здание парламента Киргизии после того, как оно было захвачено протестующими.

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