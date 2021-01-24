Москва, 24 января, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Данные о том, что якобы много человек в Российской Федерации посетили незаконные акции в поддержку блогера Алексея Навального, не соответствуют действительности. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

ИА REGNUM Митинг на Пушкинской площади

«Нет, вышло (на незаконные акции — прим. ИА REGNUM) мало людей, — заявил представитель Кремля. — Много людей голосуют за Путина (президент РФ Владимир Путин — прим. ИА REGNUM)».

По его словам, если сравнивать с числом людей, голосовавших за главу РФ и поправки к Конституции, то гораздо меньше людей вышло на протестные акции. Песков отметил, что понять, «насколько это мало людей», можно, если сопоставить цифры.

По словам представителя Кремля, ко всем точкам зрения он относится уважительно. При этом, добавил Песков, проведение несогласованных акций является нарушением закона, поэтому он категорически против участия в таких мероприятиях.

Как передавало ИА REGNUM, 24 января детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская сообщила журналистам, что в Москве стражи порядка отпустили домой несовершеннолетних после того, как за ними в отделения полиции прибыли их родители.

Читайте также: В Москве из полиции отпустили задержанных накануне несовершеннолетних