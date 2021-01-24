Санкт-Петербург, 24 января, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Суд в Петербурге избрал меру пресечения для заместителя директора по клинической работе (главного врача) ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» (НИИ ЛОР Минздрава России). Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Олег Коноплёв, которого обвиняют в масштабном злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток, отправлен под домашний арест по 28 февраля 2020 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как сообщили 24 января в судебной пресс-службе Петербурга, такое решение по ходатайству следствия принял Ленинский районный суд города. «Коноплёв вину не признаёт, от дачи показаний отказывается», — отметили в пресс-службе. Он просил меру пресечения, дающую возможность продолжить профессиональную деятельность.

Коноплёву следствием инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями на сумму не менее 875 тыс. рублей и взятки от подчиненных на сумму не менее 2 млн 150 тыс. рублей.

Как сообщили ранее в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, обвиняемый был был изобличен и задержан совместно с сотрудниками регионального управления МВД.

По версии следствия, Коноплёв с целью личного обогащения, в период с 2018 по 2020 год, давал указание сотрудникам НИИ ЛОР, не осведомленным о его преступном умысле, передавать ему часть денег, начисленных им в качестве зарплаты и дополнительных выплат.

«Кроме того, используя свое служебное положение, обвиняемый требовал от подчиненных сотрудников передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе», — пояснили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, а также ведёт работу по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.