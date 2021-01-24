Москва, 24 января, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 января — в День российского студенчества — планирует пообщаться со студентами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Студенты. Мозаика. Метро Киевская. Москва

«Да, президент планирует такое общение», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС, планирует ли Путин 25 января пообщаться со студентами.

Как сообщало ИА REGNUM, Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета.

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