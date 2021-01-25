Токио, 25 января, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Мнения жителей Японии по поводу желательности проведения Олимпиады в Японии этим летом существенно разделились. Кто «за», кто «против» и чего желает японское руководство, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Japan.kantei.go.jp Ёсихидэ Суга

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и губернатор Токио Юрико Коикэ очень настроились провести Олимпиаду именно в Токио и только этим летом. Неприятное развитие коронавирусной эпидемии, которая недавно возобновила наступление на Японию, они признают, но очень надеются на то, что уже весной вакцинация и в Японии, и по всему миру начнет приносить свои плоды и эпидемия отступит. Так что отменять летнюю Олимпиаду Токио не намерены, а все заявления об этом призывают считать фейковыми. Деньги в подготовку Олимпиады уже вложены немалые, и терять их японское руководство не намерено.

Подход к проблеме демонстрируется волевой и по-настоящему «твердокаменный», при том что значительное большинство японских граждан просит Олимпиаду отменить или хоты бы перенести. Чем подкрепляют японские несогласные свои аргументы? Читайте статью Анатолия Кошкина «Решение о проведении токийской Олимпиады будет принято в феврале — марте».