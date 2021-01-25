Москва, 25 января, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Минэкономразвития РФ решило, что сейчас самое время побороться с монополией, угрожающей российскому финансовому рынку. Кто этот грозный монополист и какие меры могут быть против него приняты, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика России

Российскому финансовому рынку угрожает российское государство, а точнее, слишком большая возможность близких к нему структур посягать на священное право свободной конкуренции. Свободная конкуренция, как известно, условие всех экономических благ, поэтому идея Минэкономразвития ограничить вольные или невольные поползновения российского государства в сторону финансового рынка выглядят с этой точки зрения вполне оправданными.

Инструмент в виде соответствующего законопроекта был создан уже некоторое время назад, а своевременность его применения именно сейчас эксперты обосновывают также высокой вероятностью появления на российском рынке новых, но очень желающих прибыльно вложить свои деньги инвесторов. Откуда они возьмутся, эти богачи, которых не было на российском рынке до сих пор? Читайте статью Галины Смирновой «Минэкономразвития спешит развивать конкуренцию на финансовом рынке».