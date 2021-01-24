Вашингтон, 25 января, 2021, 01:54 — ИА Регнум. Трудно назвать случившееся на президентских выборах в США иначе как «госпереворотом». Переворот был произведен аккуратно, вдумчиво и стал результатом согласия большинства американской верхушки. Зачем им это понадобилось и какие возможности упустили сторонники Дональда Трампа, рассуждает обозреватель ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Напролом

В принципе, происходящее ныне на планете Земля вполне укладывается в умозрения по поводу развития капитализма, только вот время вносит свои поправки. Фаза империализма, которую Ленин, например, считал высшей и последней стадией развития капитализма, прошла, а коммунизм так и не наступил. Зато начались мутации самого капитализма, который из промышленного стал по большей части финансовым.

А раз большая часть власть имущих, в смысле денег, оказалась завязана именно на финансовый капитализм, то и все попытки Трампа повернуть руль «обратно», в сторону поддержки реального производства, выглядели в глазах этих людей глупыми и архаичными. Но это только одна сторона медали, всего же этих «сторон», как ни странно, три. Читайте статью Александра Запольскиса «Госпереворот имени Байдена: причины и выводы».